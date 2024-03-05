Общество 05 марта 2024, 14:24 Почти 2 тысячи браков распалось в Нижегородской области с начала года

Читать 360tv в

В первые два месяца зимы в Нижегородской области оформили 1936 разводов. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ЗАГС региона.

Там отметили, что количество расторгнутых браков по сравнению с прошлым годом осталось неизменным. Чаще всего распадаются пары в возрасте от 25 до 39 лет.

Реклама

Кроме того, статистика показывает, что мужчины вступают в повторный брак чаще. С начала года женились во второй и более раз 813 нижегородцев, а замуж вышли — 613 жительниц региона.

Авторы: