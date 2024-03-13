Общество 13 марта 2024, 12:24 Почти 2 млн квадратных метров жилья построили в Нижегородской области в 2023 году

Читать 360tv в

В Нижегородской области в прошлом году возвели около 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Таким образом на каждого жителя Нижегородской области теперь приходится порядка 30 квадратных метров. Губернатор подчеркнул, что этот показатель уже выше среднероссийского. Более того, власти намерены через шесть лет увеличить его до 36 квадратных метров на человека.

Авторы: