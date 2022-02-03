Почти 190 спеццентров для осужденных на принудительные работы создали в России

В России построили 186 специальных исправительных центров для заключенных, осужденных на исправительные работы. В них могут находиться до 15,5 тысячи человек. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

В ближайшие несколько лет число мест в подобных заведениях планируют поднять до 110 тысяч. Ведомство считает, что бизнес-сообщество заинтересовано в этих работниках, они востребованы в сферах, пострадавших в связи с оттоком мигрантов из России.

В настоящее время в России отбывают наказание около 395 тысяч граждан, из них более 180 тысяч имеют право на замену лишения свободы на принудительные работы.

В 2022 году ФСИН планирует создать еще 35 тысяч мест, к 2024 году их число возрастет до 100 тысяч.

Руководитель благотворительного фонда «Образ жизни» Елена Береговая считает, что эти меры не спасут отрасли от проблем. По ее данным, дефицит рабочей силы составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона человек.

«Если ФСИН удастся привлечь к работам на предприятиях 100 тысяч человек, это все равно капля в море», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу отправить заключенных на принудительные работы. Министр юстиции Константин Чуйченко уточнил, что эта мера поможет осужденным быстрее освоиться в жизни на воле.