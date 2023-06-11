Общество 11 июня 2023, 09:00 Почти 19 тысяч человек из Белгородской области получили единовременные выплаты Губернатор Гладков: почти 19 тысяч жителей Белгородской области получили по 10 тыс. рублей Pxhere

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Единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже 19 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно — к сожалению, сейчас это невозможно», — заявил он.

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По его словам, власти стараются как можно быстрее выполнить данную работу. Гладков посоветовал обращаться по возникающим вопросам в администрации районов и округов, а также в службы социальной защиты.

Ранее руководство Белгородской области заявило, что окажет материальную помощь жителям приграничных сел и городов, которых эвакуировали из-за обстрелов. По 10 тысяч рублей должны получить люди из 15 населенных пунктов, где ввели режим ЧС. Столько же выплатят жителям Шебекина, 18 населенных пунктов этого округа и жителям сел Грайворонского округа. Также в отдельных случаях предусмотрена помощь в размере 50 тысяч рублей.