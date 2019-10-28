Почти 19 млрд рублей выделили на повышение рождаемости в Подмосковье. Они пошли на детсады и обновление школ

В Московской области на реализацию нацпроекта «Демография» выделили 18,9 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Своими основными задачами проект ставит увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2024 году до 1,73 и обеспечение всех детей Подмосковья дошкольным образованием.

«Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни — это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта „Демография“», — сказала Мухтиярова.

Она отметила, что из общей суммы 2,2 миллиарда рублей выделили из федерального бюджета, а 16,7 миллиарда — из бюджета Подмосковья.

В 2019 году открыли три детских сада на 790 мест в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске. Жители Королева в этом году тоже получат два детских сада — на улице Карла Маркса и улице Циолковского. Их открытие запланировано на декабрь.

Для спортивных школ 11 муниципалитетов закупили спортивное оборудование. Новая техника появилась в 17 спортшколах.

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Не забыли и о пожилых людях. На выделенные средства регион закупил 54 автомобиля для доставки пожилых жителей Подмосковья, проживающих в сельской местности, в медучреждения.

Еще удалось создать гериатрический центр на базе ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» на 90 коек. Помимо этого, в области уже работает два геронтологических отделения: в городском округе Солнечногорск — 25 коек, в Талдомском городском округе — 15 коек.