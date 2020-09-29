Почти 19 километров дорог обновят в Чебоксарах к концу октября нынешнего года. Промежуточные итоги работ обсудили на еженедельной городской планерке под руководством главы администрации Алексея Ладыкова.

По его словам, ключевую роль в реализации проекта занимает наблюдение за выполнением работ. За качеством ремонта, помимо строительного контроля, следит общественный контроль и региональное отделение Общероссийского народного фронта, пишет сайт Infox.ru.

«За три года реализации проекта в Чебоксарах многоуровневая система контроля полностью оправдала себя. Подрядчики знают, что их работу скрупулезно проверяют на каждом этапе», — пояснил глава администрации.

В настоящий момент основные виды работ на объектах выполнены. Специалисты производят благоустройство прилегающих территорий. Так, на 15 из 22 дорожных участков заменили верхний слой покрытия. Общая протяженность обновленного асфальтобетонного покрытия будет составлять 18,8 километра.