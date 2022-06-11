Почти 175 тысяч россиян обратились к медикам в июне из-за укусов клещей

Только за первую неделю лета клещи успели покусать почти 175 тысяч россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что у 74 человек из них выявили клещевой энцефалит.

Согласно данным Роспотребнадзора, к медикам за первые семь дней лета обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей. Из них 46 568 человек — дети, написало РИА «Новости».

Больше всего обращений к медикам из-за укусов клещей зафиксировали в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях. Много случаев в Пермском крае, Удмуртии, Кировской области, а также Красноярском крае.

Представители ведомства обратили внимание, что количество обращений из-за укусов клещей в медучреждения летом этого года не превышает среднемноголетних значений.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита. На начало июня ее сделали 2,23 миллиона россиян.

Сезон активности клещей начался в конце апреля. Пик их активности приходится на период майских праздников. «360» составил инструкцию о том, как защититься от членистоногих.