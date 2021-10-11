Почти 1700 дольщиков из 8 регионов получат квартиры или компенсации

Права более 1,6 тысячи дольщиков восстановят в восьми регионах согласно решению Наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по информполитике Московской области.

«Решение Наблюдательного совета позволит помочь 1688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском крае и Республике Башкортостан», — сказал председатель Наблюдательного совета, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам гендиректора фонда Константина Тимофеева, всего было рассмотрено 20 проблемных объектов, обязательства не выполнили 14 застройщиков.

«Пять домов планируется достроить. Пострадавшими по ним числится 391 человек. Еще по 15 объектам будут выплачены компенсации. За ними смогут обратиться 1297 человек», — сообщил Константин Тимофеев.

На финансирование этих мероприятий в общей сложности будет направлено 3658 миллиона рублей.