Почти 160 тысяч человек в России оказались под наблюдением из-за коронавируса

Все они остаются под медицинским наблюдением. Состоянием людей регулярно интересуются врачи.

Всего с начала эпидемии в России специалисты провели более 1,18 миллиона тестов на коронавирус. За все время в нашей стране зафиксировали 11 917 заболевших COVID-19. Когда произойдет пик пандемии, специалисты не сообщают.

Ранее президент Владимир Путин назвал ближайшие 2–3 недели определяющими для России. Как заявил глава государства, многое будет зависеть от того, как соотечественники будут соблюдать режим самоизоляции.

Некоторые вирусологи считают, что вирус отступит летом, когда окончательно станет тепло. Ведь многие вирусы не выживают при высоких температурах. К примеру, грипп не распространяется летом.