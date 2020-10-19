Почти 16 тысяч случаев коронавируса выявили впервые в России

За последние сутки в 84 российских регионах зарегистрировано 15 982 новых случая COVID-19. Это стало новым антирекордом в стране.

Оперативный штаб уточнил, что у 26,2% инфицированных не было симптомов заболевания. Больше всего человек заболели в Москве (+5376). На втором месте Санкт-Петербург (+686), на третьем — Подмосковье (+466).

За сутки выздоровели 5328 россиян, умерли от инфекции 179 человек. За все время эпидемии в стране заразились 1 415 316 жителей. Из них 1 075 904 побороли болезнь. Число летальных случаев — 24 366.

Россия активно занимается разработкой вакцин от коронавируса. Две из них уже зарегистрированы — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что москвичей начнут вакцинировать в конце 2020 года. Власти намерены совершить крупные закупки препаратов уже в ноябре.

По его словам, массовая вакцинация поможет окончательно победить COVID-19. Пока же нужно соблюдать меры предосторожности. Собянин подчеркнул, что именно Москва приняла на себя главный удар коронавирусной инфекции.

В Московской области провели 2 779 004 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе у людей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

Исследования на SARS-CoV-2 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и на базе лабораторий государственных медицинских организаций, здоровые лица могут пройти обследование на базе негосударственных лабораторий.