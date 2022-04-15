Почти 16 тысяч человек переехали в Россию по программе переселения в этом году

За первые три месяца этого года в Россию по госпрограмме переселения соотечественников прибыли около 16 тысяч граждан. Такие данные представили в МВД РФ.

По данным ведомства, в первом квартале 2022 года порядка 27 тысяч соотечественников сообщили о желании переселиться в РФ. В общей сложности на постоянное место жительства, приехали около 16 тысяч человек, написало РИА «Новости».

Больше всего людей по этой программе переехали в Россию из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

По условиям программы участникам компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания и выплачивают подъемные. Помимо этого, людей освобождают от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, в том числе автомобилей.

У переселенцев есть право работать без патента или разрешения. С первого дня пребывания в РФ для них установлена 13-процентная ставка НДФЛ.

Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвердили в 2006 году. Она предназначена для людей, которые после распада СССР оказались за пределами России и хотят переехать в в страну.