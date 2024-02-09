Общество 09 февраля 2024, 15:33 Почти 16 миллионов москвичей зарегистрировались на портале mos.ru Число зарегистрированных пользователей mos.ru превысило 15,9 миллиона человек Freepik

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Портал mos.ru насчитывает уже 15,9 миллиона зарегистрированных пользователей. Суточная посещаемость сайта превысила два миллиона, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Для доступа ко всем возможностям цифровой экосистемы Москвы необходимо иметь учетную запись. Благодаря ей можно использовать электронные услуги, сервисы и онлайн-проекты, для которых требуется подтвердить личность.

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В пресс-службе столичного департамента информационных технологий уточнили, что у заявителя с учетной записью mos.ru есть преимущества, так как он ранее подтвердил свою личность. К примеру, городу не нужно запрашивать у него дополнительные документы, поэтому услуги предоставляются быстрее. Такие пользователи могут оформлять в онлайн-режиме льготы на ЖКХ, просматривать свою электронную медкарту и многое другое.

Создать полную учетную запись можно после подтверждения личности онлайн или в любом МФЦ. Ознакомиться с инструкцией можно в специальном разделе сайта.

В 2023 году на портале mos.ru появились новые услуги и сервисы. О нововведениях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.