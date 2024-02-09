09 февраля 2024, 15:33
Почти 16 миллионов москвичей зарегистрировались на портале mos.ru
Число зарегистрированных пользователей mos.ru превысило 15,9 миллиона человек
Портал mos.ru насчитывает уже 15,9 миллиона зарегистрированных пользователей. Суточная посещаемость сайта превысила два миллиона, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Для доступа ко всем возможностям цифровой экосистемы Москвы необходимо иметь учетную запись. Благодаря ей можно использовать электронные услуги, сервисы и онлайн-проекты, для которых требуется подтвердить личность.
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В пресс-службе столичного департамента информационных технологий уточнили, что у заявителя с учетной записью mos.ru есть преимущества, так как он ранее подтвердил свою личность. К примеру, городу не нужно запрашивать у него дополнительные документы, поэтому услуги предоставляются быстрее. Такие пользователи могут оформлять в онлайн-режиме льготы на ЖКХ, просматривать свою электронную медкарту и многое другое.
Создать полную учетную запись можно после подтверждения личности онлайн или в любом МФЦ. Ознакомиться с инструкцией можно в специальном разделе сайта.
В 2023 году на портале mos.ru появились новые услуги и сервисы. О нововведениях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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