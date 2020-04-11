Почти 150 человек выздоровели от COVID-19 за день в Москве

Еще 149 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве. Число поборовших COVID-19 в столице выросло до 499 человек.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — объявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует оперативный штаб.

Всего в Москве к 10 апреля зафиксировано 7822 заболевших. Это самый большой показатель в России. Большинство пациентов — младше 65 лет.

Ракова рассказала, что в московских стационарах лечатся более 6,5 тысячи больных COVID-19, причем, по оценкам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре. Сейчас вирус подхватили уже больше 1,7 миллиона человек по всему миру. В России зафиксировали свыше 11,9 тысячи случаев заражения.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в Москве и Подмосковье с 29 марта ввели режим изоляции. С 13 апреля в столичном регионе решили ввести дополнительные меры, начнет действовать пропускная система.