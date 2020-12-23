Почти 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности выявили в домах престарелых за год

МЧС России за 2020 год провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов. В результате сотрудники выявили 1,4 тысячи нарушений и привлекли к ответственности почти 200 должностных и юридических лиц.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что за 2020 год Госпожнадзор провел почти 340 плановых и 160 внеплановых проверок. Ведомство инспектировало соблюдение требований пожарной безопасности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе спецдомах для одиноких престарелых, а также в геронтопсихиатрических и геронтологических центрах.

«В ходе проверок на 154 объектах выявлено более 1,4 тысячи нарушений требований пожарной безопасности. В результате к административной ответственности привлечено 70 юридических и 128 должностных лиц», — сообщили в МЧС России.

В ведомстве перечислили основные нарушения требований пожарной безопасности: ненадлежащее содержание путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты, а также недостаточная обеспеченность первичными средствами пожаротушения.

На официальном учете МЧС России стоит более 1,7 тысячи домов-интернатов для престарелых. Каждый из них относится к категории чрезвычайно высокого риска. Из-за этого плановые проверки проходят ежегодно, а внеплановые — по поручению президента, правительства или прокуратуры.