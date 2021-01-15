Почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса обнаружили в России

«Мы видим все мутации… На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса — прим. ред.) своих», — рассказала Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

По словам главы ведомства, мутации являются естественным процессом, ведь «вирусы иначе не живут».

Недавно ученые говорили о мутациях коронавируса вируса в России. У женщины с ослабленным иммунитетом нашли 18 мутаций. Однако речь шла о единичном случае. Врач Владимир Болибок рассказал, что вирус может видоизменяться в организме людей, у которых есть проблемы с иммунной системой.

В начале января у россиянина, вернувшегося из Великобритании, обнаружили «британский» штамм коронавируса. Он быстро распространяется по всей планете и считается более заразным, чем обычный вид SARS-CoV-2.

За все время эпидемии в России зарегистрировано почти 3,5 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели свыше 24 тысяч больных, умерли более 63 тысяч.