Общество 19 июля 2023, 10:40 Почти 14 тысяч автомобилей скопились в пробках в ДНР после ЧП в Крыму Врио главы Пушилин: в ДНР скопились 13,5 тысячи машин в пробках после ЧП в Крыму РИА «Новости»

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Очередь из порядка 13,5 тысячи автомобилей скопилась на территории сухопутного коридора в Донецкой Народной Республике в связи с ЧП в Крыму. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, утром в среду, 19 июля, очередь полностью ликвидировали.

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«Подключили все профильные службы, провели достаточно выверенную работу. Вчера ночью скопилась большая очередь из 13,5 тысячи автомобилей. Но нам удалось ее перенаправить и растащить, обстановку выравняли к утру», — сказал глава республики.

Пушилин отметил, что власти ДНР упростили режим пересечения административной границы, а волонтеры предоставили туристам возможность получить продукты питания и воду.

Ранее Минтранс России сообщил, что все желающие могут воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые территории страны. Дороги привели в нормативное состояние, а придорожная инфраструктура доступна на всем протяжении маршрута.