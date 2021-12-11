Почти 14 млрд рублей выделят дополнительно на детские выплаты одиноким родителям в России

Правительство России выделило более 13,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства будут дополнительно направлены в регионы, сообщили в пресс-службе правительства. Получать ежемесячные пособия могут матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России он составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Ежемесячные пособия для неполных малообеспеченных семей начали выплачивать с 1 июля этого года. В настоящее время они назначены родителям, которые в общей сложности растят более 1,3 миллиона детей.

В июне на эти выплаты из резервного фонда было выделено 36,2 миллиарда рублей. В настоящее время дополнительные средства тоже выделят из резервного фонда правительства.