Почти 135 млрд рублей выделили в Подмосковье на новые больницы, детсады и школы

Московская область участвует в реализации 11 национальных проектов, на которые выделили средства в размере 135,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

По словам Елены Мухтияровой, на территории Подмосковья реализуется 11 национальных проектов. Создание инфраструктуры, строительство больниц, детских садов, школ, спортивных объектов, поддержка пожилых людей и семей с детьми — эти и многие другие цели отражены в нацпроектах. Они ставят конкретные задачи, которые должны быть решены до 2024 года.

«Подмосковье входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроектов. На них в этом году выделено 119,5 миллиарда рублей из бюджета Московской области и 15,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. За три года (2019–2021 годы) из бюджета региона планируется направить на эту работу порядка 365,4 миллиарда рублей, из федерального бюджета планируется привлечь — 44 миллиарда рублей», — сказала Елена Мухтиярова, министр экономики и финансов Московской области.

Мухтиярова также добавила, что, помимо отчетности на федеральном уровне, на базе Центра управления регионом создан блок оперативного мониторинга и контроля достижения целевых показателей и результатов нацпроектов в Подмосковье.

Главным инструментом при контроле за достижением целей нацпроектов считаются дорожные карты. Цели и результаты национальных проектов трансформированы в 33 приоритетных показателя и конкретные мероприятия государственных программ, которые раскладываются в дорожные карты и 23 тысячи контрольных точек, которые находятся под постоянным контролем. Анализируется вся получаемая информация о ходе всех этапов, в круглосуточном режиме оценивается риск недостижения определенного показателя или срока выполнения работ в целом.