Почти 12 тысяч россиян уже проголосовали по Конституции

Около 12 тысяч россиян уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос смогли те, кто живет в отдаленных и труднодоступных местностях или находится на судах.

«Уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, идет голосование на судах. И в целом в труднодоступных местностях уже почти 12 тысяч человек проголосовали», — объявила секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, ее цитирует «Российская газета».

Согласно порядку проведения общероссийского голосования, жители отдаленных и труднодоступных районов, сотрудники морских судов и полярных станций могут проголосовать досрочно. Для них голосование началось за 20 дней до основной даты, которой в России выбрано 1 июля.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня до 1 июля. Последний день объявлен основным, его сделали выходным.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Для этого они должны до 21 июня подать заявку. Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.