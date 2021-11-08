Почти 110 тысяч предприятий в Москве получат новые меры поддержки

Около 110 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получат новые меры господдержки. Среди них значительную долю составляют точки общепита, парикмахерские, салоны красоты, компании, занимающиеся грузоперевозками, и стоматологии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в рамках новых федеральных мер поддержки компании малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики смогут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0».

Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3%, но при этом компаниям-получателям важно сохранить не менее 90% своих сотрудников. Объем кредита составит до 300 миллионов рублей. Его будут рассчитывать по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев».

В течение первых шести месяцев предприниматели смогут не платить кредит и проценты по нему, а в следующие 12 месяцев он сможет возвращать кредитные средства и проценты равными долями.

Также такие предприятия могут получить безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого своего сотрудника. Заявки можно подавать с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов обратил внимание, что льготное кредитование по программе «ФОТ 3.0» распространяется и предприятия крупного бизнеса в областях искусства, культуры, спорта и общественного питания. К таким относится 162 крупные организации.