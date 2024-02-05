Общество 05 февраля 2024, 14:01 Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе «Мосгаз» проверил почти 110 тысяч газовых плит в многоквартирных домах в январе РИА «Новости»

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В первом месяце 2024 года в Москве проверили почти 110 тысяч газовых плит. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

В пресс-службе отметили, что в городе более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, поэтому своевременная проверка их состояния очень важна.

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«Ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Закон возлагает на собственника или арендатора квартиры обязанность содержать газовое оборудование в исправном состоянии и своевременно его менять. На каждой плите должна быть установлена система «газ-контроль», блокирующая подачу газа в случае угасания пламени в горелке. Средний срок службы плиты составляет 10-12 лет.

Специалисты уже опубликовали график проверки газовых плит в домах Москвы в 2024 году. Точную дату можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или при помощи Telegram-бота.