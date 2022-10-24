Почти 11 тысяч жителей ДНР остались без света из-за обесточенных подстанций | 360°

Общество 24 октября 2022, 09:52 Почти 11 тысяч жителей ДНР остались без света из-за обесточенных подстанций Минэнерго ДНР: около 180 подстанций в республике остаются обесточены РИА "Новости"

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Почти 11 тысяч абонентов в ДНР остаются без электричества, сообщили в Telegram-канале регионального Министерства угля и энергетики. По данным ведомства, причина в том, что пока в республике продолжают оставаться обесточенными 178 трансформаторных подстанций.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки стало известно о 51 обстреле со стороны украинских военных. При обстрелах ВСУ применяли РСЗО «Град» и артиллерию калибром 155 и 152 миллиметра.

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По огнем оказались Донецк, Докучаевск, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Минеральное, Макеевка, Александровка, Ясиноватая и Яковлевка. В результате повреждения получило 17 домостроений в нескольких населенных пунктах, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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Кроме того, ранения получили пять мирных жителей в Кировском районе Донецка и Ясиноватой.