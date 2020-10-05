Почти 11 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 10 888 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала эпидемии выявили 1 225 889 заболевших. Многие переносят инфекцию бессимптомно. Тестов на коронавирус в стране сделали уже более 48 миллионов.

Врачи выписали из больниц 3181 пациента, выздоровели уже 982 324 россиянина. Скончались 21 475 человек (+117 за последние 24 часа).

Москва по-прежнему лидирует по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19: в понедельник их оказалось 3537. В Санкт-Петербурге стало на 407 коронавирусных больных больше, в Московской области — на 339. В пятерке регионов по этому показателю Ростовская и Нижегородская области, где зафиксировали 244 и 198 инфицированных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Специалисты, уточнили в Роспотребнадзоре, на 5 октября провели свыше 48 миллионов лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 358 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 230 120 человек из-за подозрений на COVID-19.

В Москве утвердили новый подход к лечению коронавирусных пациентов. Им назначают комплексную терапию и снижают последствия тяжелого состояния.

Течение болезни, как считает доктор и телеведущий Александр Мясников, зависит от генетических особенностей человека и его врожденных предрасположенностей. Поэтому вирус зачастую поражает молодых людей, которые с виду абсолютно здоровы.