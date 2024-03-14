14 марта 2024, 23:53
Почти 1000 избирателей получили бюллетени перед началом ДЭГ
Качанов: за пять минут начала ДЭГ бюллетени получили почти 1000 избирателей
За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени — это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не наблюдалось.
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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли свои двери на Камчатке и Чукотке. В крае с 15 по 17 марта будут работать 319 участков.
Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова ране заявила, что потенциально на ДЭГ могли проголосовать около 38 миллиона избирателей. На выборах президента предусмотрели два ключа ДЭГ. Каждый из них разделили на семь частей.
Элла Памфилова
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