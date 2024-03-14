Общество 14 марта 2024, 23:53 Почти 1000 избирателей получили бюллетени перед началом ДЭГ Качанов: за пять минут начала ДЭГ бюллетени получили почти 1000 избирателей РИА «Новости»

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За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени — это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не наблюдалось.

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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли свои двери на Камчатке и Чукотке. В крае с 15 по 17 марта будут работать 319 участков.

Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова ране заявила, что потенциально на ДЭГ могли проголосовать около 38 миллиона избирателей. На выборах президента предусмотрели два ключа ДЭГ. Каждый из них разделили на семь частей.