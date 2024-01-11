Общество 11 января 2024, 15:30 Почти 100 заброшенных зданий снесли в Нижнем Новгороде в прошлом году в рамках санации

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Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сообщило о сносе 97 заброшенных зданий на 33 земельных участках в Нижнем Новгороде в рамках санации в прошлом году. Об этом написало ИА «НТА-Приволжье».

Как уточнило НИА «Нижний Новгород», специалисты расчистили участки под строительство IT-кампуса. Кроме того, были снесены недострои на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе и на пересечении улиц Мончегорская и Коломенская.

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В городе также убрали долгострой около домов № 15 и 19 на улице Голованова и высотное здание на улице Медицинской.