Почти 100 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса. За сутки их прибавилось на 98 040, 14 046 человек госпитализировали.

При этом выздоровели 29 506 человек, скончались 673. Больше всего новых случаев в Москве (+23 994), Санкт-Петербурге (+13 976) и Подмосковье (+8611). В Московской области за все время пандемии сделали 15 177 994 тестов.

Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 11 502 657 человек, выздоровели — 10 159 197, умерли — 329 443.

Инфекционист Николай Малышев предупредил, что в следующие две недели продолжится рост числа случаев. Он посоветовал россиянам в связи с эпидситуацией следовать мерам предосторожности: не забывать носить средства индивидуальной защиты, держать социальную дистанцию и сократить число контактов.

Сейчас в России активно распространяется «омикрон»-штамм коронавируса, он очень заразен. Специалисты отметили, что из-за него все чаще ковидом стали болеть дети. В связи с этим в Тюменской области учащихся с 31 января переведут на дистанционное обучение. Такая же мера коснулась и Новосибирской области.