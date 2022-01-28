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    28 января 2022, 11:42

    Почти 100 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

    Оперштаб: в России за сутки выявили 98 040 новых случаев заражения коронавирусом

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    В России новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса. За сутки их прибавилось на 98 040, 14 046 человек госпитализировали.

    Почти 100 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

    При этом выздоровели 29 506 человек, скончались 673. Больше всего новых случаев в Москве (+23 994), Санкт-Петербурге (+13 976) и Подмосковье (+8611). В Московской области за все время пандемии сделали 15 177 994 тестов.

    Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 11 502 657 человек, выздоровели — 10 159 197, умерли — 329 443.

    Инфекционист Николай Малышев предупредил, что в следующие две недели продолжится рост числа случаев. Он посоветовал россиянам в связи с эпидситуацией следовать мерам предосторожности: не забывать носить средства индивидуальной защиты, держать социальную дистанцию и сократить число контактов.

    Сейчас в России активно распространяется «омикрон»-штамм коронавируса, он очень заразен. Специалисты отметили, что из-за него все чаще ковидом стали болеть дети. В связи с этим в Тюменской области учащихся с 31 января переведут на дистанционное обучение. Такая же мера коснулась и Новосибирской области.