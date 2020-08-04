Почти 100 школ открыли в Подмосковье за 5 лет

За последние пять лет в Подмосковье открыли 95 школ. Еще 38 средних образовательных учреждений начнут работать в этом году. Причиной стало все возрастающее число школьников.

Только за последние пять лет их прибавилось на 225 тысяч, что составляет треть от их общего числа во всем Подмосковье.

Что касается детсадов, то их стало на 218 больше (+26 до конца 2020 года). А ребятишек прибавилось на 90 тысяч (+25% за пять лет).

Источник фото: телеканал «360»

Новые учебные здания — еще не все, что делается для детей. Бесплатное горячее питание ввели для всех учеников начальной школы в Подмосковье (это половина школьников). Причем сделали это намного раньше 2023 года — дедлайна из указа президента. Узнать, насколько еда качественная, могут главные инспекторы — родители.

Ранее сообщалось, что в этом году сотни школ Подмосковья получат новые компьютеры и планшеты благодаря проекту «Цифровая образовательная среда».