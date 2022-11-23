Общество 23 ноября 2022, 18:46 Почти 100 пар сыграли свадьбу 22.11.2022

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В Санкт-Петербурге 97 пар расписались в зеркальную дату 22.11.2022. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Также 171 пара из Петербурга подала заявление на регистрацию брака на 23.03.2023.

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Астролог Лилия Любимова добавила, что красивая дата не оказывает никакого влияния на будущую семейную жизнь. По ее словам, счастье в браке от этого не зависит.

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