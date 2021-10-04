Почти 100% опрошенных россиян рассказали о своей зависимости от погоды

Большинство россиян заявили о своей зависимости от погодных условий. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Больше половины жителей страны (59,6% опрошенных) заявили, что при хорошей погоде у них значительно улучшается настроение. 9,4% отметили, что погода может сказываться на их состоянии, но происходит это далеко не всегда.

При этом 28,9% отметили, что испытывают хорошее настроение, когда погода за окном оставляет желать лучшего.

«Люблю дождь и холод, в такую погоду людей на улицах становится меньше, уходит суета», — рассказал один из респондентов.

Только 2% россиян заявили, что погода не сказывается на их расположении духа.