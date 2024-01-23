Общество 23 января 2024, 18:24 Почти 10 тысяч нижегородских школьников стали участниками проекта «Уроки с путешествием»

Читать 360tv в

Участниками туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием» стали 9,5 тысячи школьников в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

К проекту присоединились школьники из Арзамаса, Сарова, Кулебак, Выксы. С 22 по 26 января десятиклассники отправятся в Волгоград, где посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», музей-панораму «Сталинградская битва» и Аллею Героев.

Реклама

В свою очередь, школьники из Волгограда приедут в Нижний Новгород и ознакомятся с историей народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского.