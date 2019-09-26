Почти 10% горючего на российских заправках оказалось суррогатом

Росстандарт проверил качество бензина и дизеля на автозаправках. Выяснилось, что часть топлива — суррогат. Его доля на российском рынке составила 8,8%.

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Ежегодный объем суррогата на автозаправочных станциях — шесть миллионов тонн. При этом всего на рынке бензина и дизеля находится 65 миллионов тонн горючего. Об этом газете «Известия» сообщили в Росстандарте. Результаты показали, что 81 из 920 проверенных АЗС по состоянию на 24 сентября продают дизель и бензин, которые не соответствуют стандартам качества.

При этом на сетевых заправках нарушений в 2,5 раза меньше, чем на независимых. У последних доля нарушений составила 13% (это 52 АЗС). Вместе с тем федеральное агентство отметило улучшение качества топлива на автозаправочных станциях по сравнению с 2015 годом. Тогда нарушения нашли на каждой пятой заправке.

Российский топливный союз (РТС) объяснил стабильный процент нарушителей среди АЗС особенностями ревизий, проводимых Росстандартом.

«Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», — рассказал газете президент РТС Евгений Аркуша.

Он отметил, что более точную статистику можно получить за счет внеплановых проверок. Их по поручению правительства также проведет Росстандарт. После них можно будет делать выводы о ситуации с суррогатом.