Почти 1 млн квадратных метров жилья по реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

С начала года про программе реновации в Москве ввели в эксплуатацию 69 новых домов площадью почти один миллион квадратных метров. Также было начато строительство 41 дома площадью 715,5 тысячи квадратов.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца года планируется завершить строительство еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров жилья.

«Из них 19 планируется передать под заселение, что позволит организовать переезд для жителей 62 старых домов», — подчеркнул он.

За минувшие десять месяцев в новые дома переехали 19,5 тысяч жителей. Всего с начала года стартовал процесс переселения 21,5 тысячи участников программы из 141 старого дома.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что из 37 зданий, расселенных с января по октябрь, 25 были демонтированы по технологии умного сноса. Она включает совокупность передовых методов демонтажа зданий, когда старая постройка разбирается быстро, а воздействие на окружающую среду при этом сводится к минимуму.

«Только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров», — подчеркнул Загрутдинов.

Программа реновации жилищного фонда была запущена в августе 2017 года. Она касается почти одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 старых домов. Участники программы получают равнозначное жилье в своем районе проживания. При этом новые квартиры предоставляются с готовой улучшенной отделкой.