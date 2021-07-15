«Почте России» разрешили торговать лекарствами

Росздравнадзор выдал «Почте России» бессрочную лицензию на оптовую торговлю, перевозку и хранение лекарственных препаратов. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

«Почта России» теперь имеет возможность предоставлять фармацевтическим компаниям весь комплекс логистических сервисов и услуг.

«В ближайших планах — интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами», — заявила заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.

«Почта России» сможет пользоваться услугами логистического центра во Внукове для обработки и хранения лекарственных средств. Препараты со склада будут доставлять в аптеки, а также в медучреждения и к дистрибьюторам.

Скатин отметил, что в планах «Почты России» — создать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов. Это решение касается городов, где живут более 500 тысяч человек. Таким образом будет обеспечена быстрая доставка лекарств всем гражданам РФ.

Пока же в подмосковных отделениях «Почты России» полным ходом идет ремонт. Более 100 помещений должны закончить до 31 июля.