«Почта России» запустит доставку посылок и интернет-заказов за час

«Почта России» совместно с «Яндексом» запускают доставку из почтовых отделений на дом за 60 минут. Об этом заявил почтовый оператор.

«„Почта России“ и „Яндекс“ расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Чтобы курьер «Почты России» доставил посылку, нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты России». Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью «Яндекс.Доставки».

Компании также думают о расширении партнерства в сфере электронной коммерции. «Яндекс.Маркет» развивает онлайн-продажи модной одежды. Он сможет стать первым из российских маркетплейсов, который получит доступ к примерочным в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.

Еще одно направление сотрудничества — услуга drop-off для продавцов «Маркета». У них появится возможность напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения.