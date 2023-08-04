04 августа 2023, 10:06
«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию
«Почта России» сообщила о запуске прямой авиадоставки из Москвы в Тбилиси
Федеральный почтовый оператор «Почта России» объявил о запуске регулярных прямых авиаперевозок почты в Тбилиси. Подробности сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Благодаря запуску авиаперевозок время доставки отправлений в Грузию снизится на два-три дня.
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Авиадоставку в Тбилиси будут осуществлять из Москвы на самолетах перевозчика «Азимут». По прогнозу «Почты России», ежемесячно в Грузию могут транспортировать до шести тонн посылок.
Ранее в компании заявляли, что рассмотрят прямую авиаперевозку в Грузию при наличии стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний.
В начале июня «Почта Россия» начала аналогичные перевозки из Минеральных Вод в Армению. Для них также задействуют самолеты «Азимута».
После запуска перевозок посылки клиентов из Ставропольского края и республик Северного Кавказа начали доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву.
Для аэропорта имени М. Ю. Лермонтова столица Армении стала первым международным почтовым направлением.
Грузия
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Россия
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