Общество 04 августа 2023, 10:06 «Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию «Почта России» сообщила о запуске прямой авиадоставки из Москвы в Тбилиси РИА «Новости»

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Федеральный почтовый оператор «Почта России» объявил о запуске регулярных прямых авиаперевозок почты в Тбилиси. Подробности сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Благодаря запуску авиаперевозок время доставки отправлений в Грузию снизится на два-три дня.

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Авиадоставку в Тбилиси будут осуществлять из Москвы на самолетах перевозчика «Азимут». По прогнозу «Почты России», ежемесячно в Грузию могут транспортировать до шести тонн посылок.

Ранее в компании заявляли, что рассмотрят прямую авиаперевозку в Грузию при наличии стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний.

В начале июня «Почта Россия» начала аналогичные перевозки из Минеральных Вод в Армению. Для них также задействуют самолеты «Азимута».

После запуска перевозок посылки клиентов из Ставропольского края и республик Северного Кавказа начали доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву.

Для аэропорта имени М. Ю. Лермонтова столица Армении стала первым международным почтовым направлением.