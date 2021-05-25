«Почта России» займется доставкой отечественного вина

«Почта России» будет развозить отечественное вино после его продажи онлайн. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, „Почта России“ в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — приводит ТАСС слова заместителя главы ведомства.

Сазонов подчеркнул, что говорить о запуске онлайн-торговли спиртным пока рано.

На прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщил, что этим летом в Москве и Мордовии «Почта России» начнет дистанционно торговать вином. Заместитель генерального директора оператора Алексей Скатин подтвердил, что компания входит в рабочую группу правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя.

Как пишет издание, в случае полной легализации онлайн-торговли вином оборот «Почты России» к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей. На создание платформы, которая свяжет производителей и покупателей, потребуются инвестиции в размере пяти миллиардов рублей.