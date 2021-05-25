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    25 мая 2021, 10:55

    «Почта России» займется доставкой отечественного вина

    Андрей Иванов

    «Почта России» будет развозить отечественное вино после его продажи онлайн. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

    «Почта России» займется доставкой отечественного вина

    «Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, „Почта России“ в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — приводит ТАСС слова заместителя главы ведомства.

    Сазонов подчеркнул, что говорить о запуске онлайн-торговли спиртным пока рано.

    На прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщил, что этим летом в Москве и Мордовии «Почта России» начнет дистанционно торговать вином. Заместитель генерального директора оператора Алексей Скатин подтвердил, что компания входит в рабочую группу правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя.

    Как пишет издание, в случае полной легализации онлайн-торговли вином оборот «Почты России» к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей. На создание платформы, которая свяжет производителей и покупателей, потребуются инвестиции в размере пяти миллиардов рублей.