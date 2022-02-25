«Почта России» заявила о временном прекращении денежных переводов на Украину

Международные денежные переводы временно не принимаются «Почтой России». Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Те денежные переводы на территорию соседнего государства, которые были совершены после 21 февраля 2022 года, клиенты могут вернуть в отделениях почты. Для этой операции им необходимо иметь при себе чек и паспорт.

«Международные переводы во все другие страны „Почта России“ принимает в обычном режиме», — сказано в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что «Почта России» продолжает принимать все международные отправления в других направлениях.

Вечером 24 февраля компания «Почта России» сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину. В компании отметили, что все логистические центры и сервисы сейчас работают нормально, но в некоторых городах на юге России авиадоставку заменяют наземным транспортом. Причина изменений заключается в остановке авиасообщения.