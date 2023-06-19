Общество 19 июня 2023, 19:28 «Почта России» выпустила специальные конверты к 100-летию «Вечерней Москвы»

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В линейке «Почты России» появились новые конверты, приуроченные к 100-летнему юбилею издания «Вечерняя Москва». На них изображены выпуски газеты, передала «Вечерняя Москва».

Всего «Почта России» выпустила 500 тысяч стандартных конвертов, предназначенных для обычных писем. Они будут продаваться в отделениях и в салонах «Коллекционер». Напомним, свое столетие издание отпразднует 6 декабря 2023 года.

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