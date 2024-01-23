Общество 23 января 2024, 22:25 Почта России уволит сотрудниц, набросившихся на клиентку в Брянской области «Осторожно, новости»: напавших на клиентку сотрудниц Почты России уволят РИА «Новости»

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Напавших на посетительницу в Брянской области сотрудниц Почты России уволят, пообещали в пресс-службе компании. Там добавили, что работниц уже отстранили от исполнения обязанностей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пострадавшей клиентке принесли извинения и назвали поведение сотрудниц недопустимым.

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«Участники инцидента отстранены от работы с последующим увольнением», — отметили в пресс-службе компании, скриншот ответа опубликовали журналисты.

Авторы статьи напомнили, что конфликт произошел в почтовом отделении поселка Суземки. Туда пришла местная жительница — она хотела расплатиться при помощи QR-кода. Сотрудницы Почты России не поняли, что хотела сделать женщина, после чего напали на нее. По данным издания, в результате повреждения получил смартфон клиентки. Журналисты подчеркнули, что это не первая конфликтная ситуации — ранее на этих работниц уже поступали жалобы от других посетителей.

Ранее сотрудника почты из Якутии заподозрили в хищении более 40 миллионов рублей. Компания провела собственное расследование и передала собранные доказательства правоохранителям.