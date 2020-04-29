«Почта России» увеличила максимальный срок хранения посылок
На фоне режима самоизоляции из-за распространения коронавируса «Почта России» решила до 60 дней увеличить максимальный срок хранения посылок. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
«В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки», — отмечается в сообщении «Почты России».
По данным издания, изменения касаются письменной корреспонденции и посылок, за исключением «административных» и «судебных» отправлений. Их срок хранения по-прежнему составляет одну неделю.