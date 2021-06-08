«Почта России» решила создать собственный бренд

«Почта России» решила создать собственную торговую марку. Для этого оператор уже подал заявку на регистрацию бренда «Почтовая марка», сообщили в пресс-службе.

«Запуск собственной торговой марки (СТМ) в новом формате планируем в конце 2021 года», — привела газета «Известия» слова представителя «Почты России».

Заявку на регистрацию бренда оператор подал в Роспатент в середине апреля. Пока специалисты проводят экспертизу логотипа «Почтовой марки». Предполагается, что изображение будет голубого цвета с белой надписью. Визуально логотип будет напоминать марку.

В пресс-службе отметили, что после регистрации под новым брендом будут продавать продукцию более чем из 10 товарных классов. При этом в списке есть скоропортящиеся продукты и весьма необычные позиции, такие как «личинки муравьев съедобные» и «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу».

Еще оператор планирует продавать безалкогольные напитки, пиво и виноградное сусло. Также в планах торговля косметикой, парфюмерией, детскими товарами, посудой, табаком и другими наименованиями.