Общество 07 февраля 2024, 22:05 «Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы РИА «Новости»

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«Почта России» на два месяца приостановила отправку посылок в 24 европейские страны наземным способом. Об этом сообщили на сайте компании.

«„Почта России“ временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом», — сказано в сообщении организации.

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В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, страны Прибалтики и ряд других направлений. Доставка авиацией идет в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Временные изменения объяснили бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок по Европе.

В конце января «Почта России» опубликовала рейтинг нестандартных грузов. Самой тяжелой посылкой оказался груз в 500 тонн — из Москвы на Сахалин отправили две двери.