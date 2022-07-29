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    29 июля 2022, 23:47

    «Почта России» подтвердила частичную утечку данных

    В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей

    Юлия Шелковенко

    В «Почте России» прокомментировали информацию о появлении в Сети персональных данных клиентов. В компании подтвердили РИА «Новости» их частичную утечку.

    «Почта России» подтвердила частичную утечку данных

    Банковские реквизиты пользователей не были скомпрометированы, утверждают в «Почте России».

    Роскомнадзор уже запросил у «Почты России» информацию о возможной утечке, написал ТАСС. Служба безопасности компании заявила о блокировке доступа к данным через скомпрометированный аккаунт.

    Ряд Telegram-каналов ранее сообщили о сливе в интернет 10 миллионов строк с трек-номерами отправления, именами отправителей и получателей посылок, датой и временем отправлений.

    В мае стало известно об утечке данных в Delivery Club. Инцидентом заинтересовался Роскомнадзор, после проверки ведомство составило на компанию административный протокол.