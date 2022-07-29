«Почта России» подтвердила частичную утечку данных

В «Почте России» прокомментировали информацию о появлении в Сети персональных данных клиентов. В компании подтвердили РИА «Новости» их частичную утечку.

Банковские реквизиты пользователей не были скомпрометированы, утверждают в «Почте России».

Роскомнадзор уже запросил у «Почты России» информацию о возможной утечке, написал ТАСС. Служба безопасности компании заявила о блокировке доступа к данным через скомпрометированный аккаунт.

Ряд Telegram-каналов ранее сообщили о сливе в интернет 10 миллионов строк с трек-номерами отправления, именами отправителей и получателей посылок, датой и временем отправлений.

В мае стало известно об утечке данных в Delivery Club. Инцидентом заинтересовался Роскомнадзор, после проверки ведомство составило на компанию административный протокол.