«Почта России» отстранила сотрудницу, обматерившую посетительницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушку обматерили в почтовом отделении, когда она пришла забирать свою посылку. «Почта России» уже отстранила сотрудницу от работы, назвав ее поведение недопустимым.

«Почта России» начала внутреннее расследование.

«Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта», — заявили в организации.

Девушка в Петербурге ранее пришла забрать свою посылку в отделение почты на Бухарестской улице. Но она пришла перед началом обеденного перерыва, и сотрудница отказалась обслуживать ее. По словам девушки, сначала сотрудница игнорировала ее и разговаривала по телефону. Но когда заметила, что ее снимают на видео, распустила руки и начала кричать, обзывая и проклиная девушку.

Впоследствии она выставила ее за дверь, вдогонку бросив заказанный рюкзак, за которым и пришла клиентка. На прощание работница пожелала девушке смерти и назвала ее чокнутой. Посетительницу шокировало такое обслуживание.

Пострадавшая ранее сообщила о произошедшем сайту 78.ru. Она призналась, что ей до сих пор плохо.