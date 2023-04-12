Общество 12 апреля 2023, 10:54 «Почта России» организовала доставку пенсий и товаров в поселки рядом с вулканом на Камчатке «Почта России» на Камчатке организовала доставку пенсий жителям около вулкана Шивелуч РИА «Новости»

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Сотрудники Почты России на Камчатке доставят пенсии, социальные выплаты и необходимые товары в населенные пункты рядом с вулканом Шивелуч. Об этом ТАСС сообщил глава регионального отделения федеральной почтовой связи Григорий Журавель.

«Почта сформировала дополнительные автомобильные маршруты, чтобы доставить социальные выплаты и пенсии на дом», — сказал он.

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Журавель отметил, что товары первой необходимости, соцвыплаты и пенсии в приоритетном порядке доставляют пожилым людям.

Шивелуч является одним из самых крупных вулканов на Камчатке, он включает в себя три основные структуры: активный вулкан Молодой Шивелуч, вулкан Старый Шивелуч и древнюю кальдеру.

Утром 12 апреля стало известно, что Шивелуч изверг три мощных столба пепла, максимальная высота одного из них достигла 10 километров.