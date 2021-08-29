«Почта России» объяснила ситуацию с выброшенными на помойку посылками в Екатеринбурге

Несколько мешков с посылками выбросили в мусорные контейнеры в Кировском районе Екатеринбурга. Очевидцы опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях.

На опубликованных кадрах можно увидеть целую гору с бандеролями и посылками. Издание Е1.ru сообщило, что часть отправлений растащили местные жители. По словам очевидцев, люди прямо на помойке вскрывали посылки и, увидев что-то ценное, забирали себе.

Ситуацию изданию прокомментировали в «Почте России». Там пояснили, что не имеют отношения к отправлениями. Пакеты в Екатеринбург прибыли из Узбекистана, их доставкой занимались отдельные транспортные компании, не имеющие отношения к «Почте России».

«Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через „Почту“. Соответственно, они также не проходили таможенный контроль на месте международного почтового обмена в Екатеринбурге», — заявили в организации.

В «Почте России» отметили, что уцелевшие бандероли передадут в Уральское таможенное управление для дальнейшего расследования.