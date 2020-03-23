«Почта России» не позволит отправить посылки в некоторые страны

Россиянам не удастся отослать посылки в некоторые страны. «Почта России» приостановила прием международных отправлений в государства, которые временно не обрабатывают почту из-за рубежа.

Ни входящие, ни исходящие посылки теперь не уйдут из Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии и Шри-Ланки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Почты России». Ограничения в связи с борьбой по распространению коронавируса действуют в Тунисе, на Каймановых Островах, во Французской Полинезии, Ливане, Филиппинах и на Мальдивах. Затронули они Остров Пасхи, Мьянму и Эквадор.

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — подчеркнули в компании.

Когда упомянутые страны снимут ограничительные меры, прием отправлений в адрес этих государств возобновит и «Почта России».

Во всем мире число зараженных коронавирусом постепенно растет. На сегодняшний день оно превысило 335 тысяч человек. В России общее число заболевших достигло 438. В Китае считают, что Европа не сумеет справиться с пандемией еще год или два. Ситуацию эксперты назвали нормальной.