Первые продажи вина через «Почту России» могут начаться уже этим летом. Но пока только в Москве и Мордовии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Эксперты заявили, что алкогольный оборот почтового оператора к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей в случае полной легализации.

Заместитель генерального директора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что компания действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Сейчас, по его словам, прорабатываются технические параметры такого решения.

Известно, что против легализации онлайн-торговли алкоголя выступило Министерство здравоохранения, также отзыв на закон о легализации подготовило и МВД. Осенью прошлого года Минфин счел неактуальной узаконивание онлайн-торговли, из-за этого его не будут рассматривать в Госдуме.

Сотрудники «Почты России» рассказали изданию, что компания может стать удобным партнером для этого проекта. У большинства клиентов уже есть авторизированная электронная подпись. Это поможет уже на стадии заказа знать возраст пользователя. На создание единой платформы, которая свяжет и производителей российских вин, и потребителей, до конца 2025 года потребуются инвестиции в размере около пяти миллиардов рублей.