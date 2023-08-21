Общество 21 августа 2023, 13:11 «Почта России» изменила правила приема бандеролей и посылок «Почта России» заявила о приостановке приема посылок без документов отправителя РИА «Новости»

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Заказные письма, бандероли и посылки с 1 сентября запретят пересылать без предъявления со стороны отправителя документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщила «Почта России» на официальном сайте.

Для отправки посылок без предъявления паспорта можно будет использовать сервис «Простая подпись». Эта система также поможет оплачивать пересылку онлайн.

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«С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», — отметил почтовый оператор.

Минцифры прописало правило об идентификации отправителей бандеролей в приказе от 17 апреля 2023 года. Личность будут удостоверять как через единую систему идентификации, так и другими способами.

Ранее Минцифры совместно с Минстроем запустило государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера». С помощью сервиса жильцы смогут оперативно обсуждать проблемы, связанные с ЖКХ.