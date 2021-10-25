«Почта России» будет доставлять посылки с помощью роботов

Доставку посылок из 27 московских отделений «Почты России» будут осуществлять беспилотные роботы-доставщики «Яндекса». Об этом заявили в пресс-службе компании.

Всего пока будет работать 36 роботов. За их передвижениями заказчики смогут следить по карте. Когда роботы-курьеры доставят посылку к подъезду дома, получателю на телефон придет извещение, написал РБК. Позже придет проверочный код, который нужно будет ввести в приложение. Только после этого доставщик откроет крышку и посылку можно будет забрать.

Уточняется, что радиус доставки составит два километра. Услугой можно будет воспользоваться с помощью приложения почты на Android. Стоимость на старте составит один рубль.

«Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе приложения», — сказано в сообщении компании.

Новым способом можно будет получить посылку пока из отделений в Хамовниках, Раменках, а также из офисов «Почты России», расположенных у метро «Цветной бульвар», «Сокол», «Аэропорт», «Белорусская».